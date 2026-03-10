Certificazioni Fimi | dischi di platino per Samurai Jay Gabry Ponte e Marracash

Questa settimana, le Certificazioni Fimi hanno assegnato i dischi di platino a Samurai Jay, Gabry Ponte e Marracash. Samurai Jay, uno dei partecipanti dell’ultimo Festival di Sanremo, riceve il riconoscimento insieme ad artisti noti nel panorama musicale italiano. La premiazione riguarda specificamente il successo di vendita dei loro brani e album recenti.

Questa settimana le Certificazioni Fimi premiano con i dischi platino uno dei protagonisti dell’ultimo Festival Di Sanremo, Samurai Jay, insieme a Gabry Ponte e Marracash. L’ultimo album di Marracash, È Finita La Pace raggiunge quota tre dischi di platino. Pubblicato a sorpresa il 13 dicembre 2024, chiude la trilogia della quale fanno parte Persona (2019) e Noi, Loro, Gli Altri (2021). Il terzo ed ultimi capitolo è arrivato dopo tre anni di silenzio nel corso dei quali il rapper si era allontanato dalle scene per un esaurimento nervoso. In concomitanza della sua release è stato pubblicato il singolo Gli Sbandati Hanno Perso. La cover del settimo lavoro in studio dell’artista è stata realizzata dal collega Mecna. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

