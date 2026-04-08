A Cernusco, domenica alle 11, si terrà l'inaugurazione di un nuovo polo della solidarietà presso l’ex oratorio Paolo VI di via San Francesco. La struttura, gestita dalla Caritas, offrirà servizi sanitari e di ascolto rivolti alle persone più vulnerabili della comunità. L’apertura rappresenta un intervento dedicato a chi vive situazioni di fragilità, con l’obiettivo di facilitare accesso alle cure e supporto sociale.

A Cernusco, la Caritas inaugurerà domenica alle 11 un nuovo polo della solidarietà presso l’ex oratorio Paolo VI di via San Francesco, integrando servizi sanitari e di ascolto per le fasce più fragili. L’iniziativa prevede l’apertura di uno Spazio Salute e di un Centro d’ascolto, trasformando i locali dell’ex oratorio in un punto di riferimento operativo. La giornata di presentazione inizierà con la celebrazione della messa nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore, a cui seguiranno il taglio del nastro e un momento conviviale per permettere alla cittadinanza di visitare le nuove strutture. Il progetto non si limita alla distribuzione di beni primari, ma introduce prestazioni strutturate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cernusco: nasce il polo della salute per gli invisibili

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