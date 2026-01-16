Nasce il ‘Punto Libri’ del Polo della Sostenibilità Ambientale | un seme culturale per coltivare il futuro

Da anteprima24.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Polo della Sostenibilità Ambientale inaugura il Punto Libri, uno spazio dedicato alla diffusione di conoscenza e alla riflessione sui temi ambientali, sociali e culturali. Pensato per favorire l’apprendimento e l’educazione delle nuove generazioni, il Punto Libri rappresenta un’occasione per approfondire tematiche fondamentali per il futuro del nostro pianeta, creando un punto di incontro tra cultura e sostenibilità.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Polo della Sostenibilità Ambientale si arricchisce di un nuovo spazio dedicato alla conoscenza e alla crescita collettiva: nasce il Punto Libri, un luogo pensato per promuovere la lettura e la riflessione sui temi ambientali, sociali e culturali, con uno sguardo attento alle nuove generazioni. Un primo seme, destinato a dare vita a un raccolto ricco di spunti, idee e consapevolezze. I primi volumi che andranno a comporre il patrimonio librario del Punto Libri sono stati donati dal vicepresidente della Camera dei Deputati, Sergio Costa, da sempre impegnato sui temi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

nasce il 8216punto libri8217 del polo della sostenibilit224 ambientale un seme culturale per coltivare il futuro

© Anteprima24.it - Nasce il ‘Punto Libri’ del Polo della Sostenibilità Ambientale: un seme culturale per coltivare il futuro

Leggi anche: Nasce a Roma il primo Centro pubblico della Fotografia: il Mattatoio di Testaccio diventa polo culturale internazionale

Leggi anche: Nasce la prima banca italiana dedicata alla sostenibilità ambientale

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.