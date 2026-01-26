Disturba i clienti del locale tra cui alcune ragazzine | l' intervento di polizia e personale sanitario

Nella serata di ieri, lungo via Flaminia ad Ancona, si è reso necessario l'intervento di polizia e personale sanitario presso un locale, a seguito di una segnalazione riguardante una persona molesta. L’intervento ha riguardato anche alcune giovani clienti presenti, garantendo la sicurezza e il rispetto delle norme. La situazione è stata gestita con attenzione e professionalità dalle autorità e dal personale coinvolto.

Forze dell'ordine e il personale della Croce Gialla sul posto, dopo la richiesta pervenuta a seguito del comportamento molesto tenuto da un cittadino straniero senza fissa dimora, in stato di alterazione psicofisica ANCONA – Intervento delle forze dell’ordine e della Croce Gialla nella serata di ieri in un locale lungo via Flaminia, all’interno del quale era stata segnalata la presenza di una persona molesta. L’uomo, di origini tedesche e senza fissa dimora, in stato di alterazione psicofisica stava importunando dei clienti tra anche alcune ragazzine ed è stato accompagnato al presidio ospedaliero regionale per accertamenti.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Approfondimenti su disturba clienti

Nella notte, si è verificata una doppia aggressione nel centro di Ancona, richiedendo l’intervento di forze di polizia e personale sanitario.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su disturba clienti

Argomenti discussi: Rimproverano il figlio al ristorante: padre e madre picchiati da altri quattro clienti; Pitti filati, partenza sottotono. Concorrenza cinese e allarme ordini; Tenta il furto e aggredisce la vittima in via Roma: nei guai un 29enne senza fissa dimora; Rama agita la scena politica nella Macedonia del Nord.

Disturba i clienti e invitato ad andarsene, aggredisce un dipendente del bar: denunciatoInvitato a uscire dal locale perché disturbava i clienti, ha aggredito il dipendente del bar, ferendolo. È stato così denunciato per lesioni un giovane di 25 anni. linkoristano.it

Castiglione delle Stiviere, disturba i clienti del fast food e aggredisce i carabinieri: arrestatoCastiglione delle Stiviere (Mantova), 4 agosto 2025 – Nottata movimentata, tra sabato e domenica, al Mc Donald’s di Castiglione delle Stivere, nel Mantovano. Un uomo, in evidente stato di alterazione ... ilgiorno.it

La sospensione giusta può cambiare tutto. Scegliere la lampada perfetta sopra il tavolo da pranzo non è solo una questione di stile, ma di proporzioni, altezza e luce. Troppo grande Sovrasta. Troppo piccola Si perde. Troppo bassa Disturba. Nel reel ti - facebook.com facebook