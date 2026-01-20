Nella mattinata di oggi, 20 gennaio 2026, la Polizia Locale di Taranto è intervenuta in Piazza Garibaldi a seguito di una segnalazione riguardante una presunta tentata estorsione. L'intervento, avvenuto intorno alle 11:30, ha permesso di verificare la situazione e adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza pubblica. La vicenda è attualmente sotto controllo e in fase di approfondimento.

Tarantini Time Quotidiano Nella mattinata di oggi, 20 gennaio 2026, intorno alle ore 11:30, la Polizia Locale di Taranto è intervenuta in Piazza Garibaldi a seguito di una segnalazione giunta alla Centrale Operativa per una presunta aggressione in atto. Sul posto è giunta una pattuglia del Nucleo Motociclisti, che ha preso contatti con una cittadina la quale riferiva di essere stata vittima di un tentativo di estorsione da parte di un uomo di nazionalità straniera. Secondo quanto dichiarato dalla donna, al suo rifiuto di consegnare denaro, l’uomo avrebbe colpito con calci e pugni la sua autovettura, causando danni al veicolo. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Tentata estorsione in Piazza Garibaldi: intervento della Polizia Locale

