Incendio distrugge centro sociale a Marsala | attività sociali interrotte indagini in corso sulle cause

Questa notte, un incendio ha distrutto il centro sociale di Marsala. Le fiamme sono divampate alle 3:17, interrompendo tutte le attività che si svolgevano nel luogo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno lavorato per ore per spegnere il rogo. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire e le indagini sono in corso. Nessuno si è fatto male, ma il danno è pesante per la comunità che frequentava il centro. La polizia ha avviato subito le verifiche per capire cosa abbia scatenato le f

Marsala, 4 febbraio 2026. Alle 3:17 del mattino, un'esplosione di fiamme ha divorato il cuore di un quartiere che da anni cercava di riscattarsi dal silenzio delle strade abbandonate. Il centro sociale di Sappusi, un'antica struttura in pietra del centro storico di Marsala, è stato ridotto in cenere da un incendio che ha distrutto quasi completamente l'edificio. Le fiamme, avvistate per la prima volta da un passante che ha chiamato i vigili del fuoco alle 3:22, hanno raggiunto velocemente il tetto in legno, alimentate dal vento freddo del mare che soffia costantemente su questa città portuale. I pompieri sono arrivati in meno di dieci minuti, ma l'incendio era già fuori controllo.

