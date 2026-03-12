Centro Artistico Il Grattacielo venerdì 13 marzo lo spettacolo Nuovo orizzonte

Venerdì 13 marzo alle 21.15, il Centro Artistico Il Grattacielo ospiterà lo spettacolo

Venerdì 13 marzo, alle 21.15, il Centro Artistico Il Grattacielo ospiterà "Nuovo Orizzonte", spettacolo scritto, diretto e interpretato da Alessandra Donati, con sonorizzazione dal vivo di Edoardo Bacchelli e video live a cura del videomaker Leonardo Battaglia. La produzione è firmata da Todomodo – I Leggendari. Lo spettacolo racconta la straordinaria storia di Gertrude Ederle, conosciuta come Trudy, la nuotatrice americana che il 6 agosto 1926 riuscì a compiere un'impresa allora ritenuta quasi impossibile: attraversare a nuoto lo Stretto della Manica.

