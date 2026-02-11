Centro artistico Il Grattacielo venerdì 13 febbraio lo spettacolo Baby Blues
Venerdì sera al Centro Artistico Il Grattacielo si tiene lo spettacolo
Venerdì 13 febbraio, alle 21.15 per la rassegna TAC – Teatro al Centro diretta da Eleonora Zacchi, va in scena al Centro Artistico Il Grattacielo “Baby Blues”, spettacolo scritto e diretto da Claudia Boscaro, con la drammaturgia di Marco Di Stefano e l'interpretazione di Chiara Claudi. La voce è.🔗 Leggi su Livornotoday.it
