Nel percorso professionale dei direttori creativi di marchi di alta moda come Marni, Gucci, Versace e Prada si trova spesso la formazione presso scuole del Belgio. Questo fatto si collega alla nascita di un gruppo di stilisti noti come gli Antwerp Six. Tra i professionisti coinvolti ci sono nomi come Dries van Noten, Martin Margiela, Demna, Raf Simons e Matthieu Blazy.

C’è un minimo comune denominatore che lega Dries van Noten, Martin Margiela, Demna, Raf Simons, Matthieu Blazy e molti altri. Pur avendo background e origini diverse, si sono tutti formati in Belgio. Questo patrimonio creativo ha un capostipite – anzi, sei: gli Antwerp Six. A quarant’anni dal loro debutto, una mostra ad Anversa celebra la grande eredità creativa che ha plasmato (e continua a plasmare) la moda globale. Chi erano i Sei di Anversa?. Per capire come il Belgio sia diventato un incredibile hub creativo bisogna tornare indietro di 40 anni, precisamente al 1986, quando un gruppo di giovani stilisti diplomati alla Royal Academy of Fine Arts hanno noleggiato un van per portare a Londra le loro collezioni. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Nel curriculum dei direttori creativi di Marni, Gucci, Versace e Prada ci sono scuole del Belgio. Non è un caso: tutto è iniziato con gli Antwerp Six.

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