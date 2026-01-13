Cena con delitto in Acetaia Midolini

La Cena con Delitto in Acetaia Midolini torna per offrire un’esperienza unica di dialogo tra gastronomia e intrattenimento. Dopo il successo delle precedenti edizioni, l’evento propone una serata in un ambiente autentico, dove gustare piatti locali e scoprire un mistero da risolvere. Un’occasione per trascorrere una serata diversa, in compagnia, all’interno di un contesto che valorizza la tradizione e la convivialità.

Dopo il grande successo delle prime due edizioni, torna un nuovo appuntamento con la "Cena con Delitto" in Acetaia Midolini. Giovedì 29 gennaio 2026 la nostra Acetaia ospiterà l'ultimo evento di questa stagione, un'occasione da non perdere. A condurre la serata sarà la rinomata compagnia teatrale.

