Cena con delitto speciale 8 marzo al Country House Il Bucaneve a Rovolon

Durante una serata speciale al Country House Il Bucaneve di Rovolon, le donne hanno vissuto un 8 marzo diverso dal solito. Tra cibo, risate e un po’ di mistero, le ospiti hanno partecipato a una cena con delitto ispirata a uno show delle Trop, incentrato su una tragedia avvenuta in un villaggio delle Canarie. Greg, la mascotte del resort, è stato trovato morto in circostanze sospette, e tra sospetti e indizi, il divertimento si è mescolato con un tocco di suspense.

Festeggia la Festa della Donna con una serata originale, tra buon cibo, mistero e divertimento. insieme alle tue amiche! Nuovo show de Le Trop: "Povero Gabbiano"Una tragedia in un villaggio vacanze delle Canarie: Greg, la mascotte del resort, è stato trovato morto in circostanze sospette.

