Napoli alla guida di un pullman turistico senza requisiti | patente ritirata e multa da 7mila euro

Un uomo ha attraversato l’Italia a bordo di un pullman turistico senza averne il diritto. È stato fermato a Napoli, dove gli hanno ritirato la patente e multato di 7 mila euro. Guidava senza requisiti e senza rispettare le pause previste dalla legge, mettendo a rischio la sicurezza dei passeggeri e di tutti gli utenti della strada.

Ha attraversato l'Italia alla guida di un pullman carico di turisti, ma senza i requisiti necessari per condurre un mezzo pesante e ignorando completamente i tempi di riposo previsti dalla legge. È finito nei guai un autista di nazionalità bulgara impegnato in un tour nazionale, fermato a Napoli durante un controllo della Polizia Locale. L'intervento è stato effettuato dagli agenti del Gruppo Intervento Territoriale (GIT) motociclisti, insieme alla Direzione Generale Territoriale Sud del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Dagli accertamenti è emerso un quadro estremamente grave: il conducente era sprovvisto della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) e non aveva rispettato i riposi obbligatori per circa un mese e mezzo.

