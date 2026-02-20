Brugherio automobilista sorpreso ubriaco alla guida | patente ritirata e multa di oltre 500 euro

Brugherio, (Monza e Brianza), 20 febbraio 2026 – Esagera con la bottiglia, si ritrova con 10 punti in meno sulla patente e una multa di oltre 500 euro. È accaduto nella serata di ieri alle 23 circa in via Kennedy, dove una pattuglia della polizia locale dí Brugherio ha deciso di controllare un'autovettura Volkswagen. Alla richiesta dei documenti, il conducente, residente a Sesto San Giovanni e di 25 anni, ha però manifestato i chiari sintomi di una recente assunzione di bevande alcoliche. Sottoposto al pretest è risultato positivo. All'accertamento etilometrico, entrambe le prove hanno poi confermato che aveva alzato troppo il gomito, con 0.