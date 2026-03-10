Ceccano | CIE il 14 marzo prenota subito

Il Comune di Ceccano ha fissato per sabato 14 marzo 2026 un appuntamento dedicato al rilascio della Carta d'Identità Elettronica. L'iniziativa si terrà presso l'Ufficio Anagrafe in Piazza Municipio n. 1, con orario straordinario dalle 8.30 alle 13.00. La partecipazione richiede una prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili. L'obiettivo è facilitare il passaggio dal documento cartaceo al formato digitale, ormai indispensabile per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione. I cittadini residenti possono contattare l'ufficio al numero 0775 622399 per assicurarsi un posto. Si tratta di un'opportunità unica per aggiornare il proprio documento in modo rapido ed efficiente.