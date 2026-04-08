C' è una storia bellissima di amore e dolore che arriva da 400mila chilometri di distanza dalla Terra

Durante il sorvolo lunare di lunedì sera, mentre la capsula Orion attraversava la superficie del satellite naturale, la voce dell'astronauta Jeremy Hansen ha interrotto il regolare protocollo tecnico per condividere un messaggio di emozione e commozione. La comunicazione ha attirato l'attenzione di chi ascoltava, portando un momento di umanità in un contesto spaziale. La trasmissione ha segnato un episodio insolito durante la missione.

L unedì sera, mentre la capsula Orion sorvolava la superficie lunare, la voce di Jeremy Hansen ha rotto il protocollo tecnico per dare spazio al cuore. Non capita spesso di sentire singhiozzi in una diretta della Nasa, ma quando l’equipaggio di Artemis II ha chiesto di battezzare un cratere con il nome di Carroll, il tempo si è fermato. È l’omaggio a Carroll Wiseman, moglie del comandante Reid, morta di cancro nel 2020 a soli 46 anni. Un punto luminoso che da oggi, tra i crateri lunari, segna il confine tra il dovere e l’amore. Vita da astronauta. guarda le foto Il cratere sulla Luna. Sono due i crateri a cui l’equipaggio ha dato un nome. Uno prenderà il nome Integrity, come gli astronauti hanno battezzato la loro capsula Orion. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - C'è una storia bellissima, di amore e dolore, che arriva da 400mila chilometri di distanza dalla Terra Al centro della storia (ispirata a una storia vera) Il coraggio di un pastore sardo che, per amore della propria terra, lancia una sfida a un palazzinaroLa vita va così di Riccardo Milani ha conquistato il pubblico con un incasso di quasi 7 milioni di euro, posizionandosi tra i maggiori successi... La diretta da Artemis 2, oggi si fa la storia: il record di distanza dalla Terra e i 40 minuti di buio nel lato oscuro della LunaRoma, 6 aprile 2026 – Oltre i confini del mondo, nello spazio mai esplorato da esseri umani. Argomenti più discussi: Finché durerà la terra. C'è anche l'Umbria nel nuovo libro di Giovanni Grasso: tra le pagine Todi e il nostro Corriere; Terra Santa, padre Ielpo: la Pasqua ci aiuti a leggere la storia con gli occhi di Dio; Coltivare le radici del futuro: cultura, territorio e visione. Il sogno italiano secondo Piero Mastroberardino; La bellezza vittima della guerra, ma a Gerusalemme Est c’è chi la protegge. Caselle in Pittari Terra di Resilienza, la riscoperta dei grani antichiL’iniziativa della Cooperativa Sociale Terra di Resilienza per restituire valore ai territori e alle comunità La favola vera di un paese cilentano, Caselle in Pittari, come tanti lontano dalla (...) ... agoravox.it Un super Matteo Berrettini ha annientato sulla terra rossa monegasca, con un doppio 6-0 il russo Daniil Medvedev, nella gara dei 16esimi di finale del torneo Masters 1000 Atp di Montecarlo. Il tennista azzurro non ha concesso nemmeno un game al russo c - facebook.com facebook Milù investita da un’auto: abbandonata a terra agonizzante, una maestra la salva x.com