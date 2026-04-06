La diretta da Artemis 2 oggi si fa la storia | il record di distanza dalla Terra e i 40 minuti di buio nel lato oscuro della Luna

Oggi, alle 19:56 ora italiana, i quattro astronauti della missione Artemis II viveranno un momento storico nello spazio. Durante la diretta, si raggiungerà un record di distanza dalla Terra e sarà osservato per la prima volta un periodo di 40 minuti di buio nel lato oscuro della Luna. Questa missione rappresenta un passo importante nell'esplorazione spaziale e si svolge oltre i confini del nostro pianeta, in un'area ancora poco esplorata dall'uomo.

Roma, 6 aprile 2026 – Oltre i confini del mondo, nello spazio mai esplorato da esseri umani. Vivranno un momento storico alle 19:56, ora italiana, i quattro astronauti della missione Artemis II. Come da tabella di marcia, in quel minuto esatto dovrebbero raggiungere la distanza massima dalla Terra mai toccata prima. Un record che segna l’ennesimo spartiacque nell’eterna aspirazione dell’uomo verso lo spazio. Sommario Il passaggio ravvicinato alla Luna. La forza gravitazionale, si entra nella ‘sfera di influenza’. La diretta della Nasa su Artemis 2. I 40 minuti di buio e il nuovo record. Due anni di preparazione per studiare come e cosa dire. L’eclissi solare dietro la Luna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La diretta da Artemis 2, oggi si fa la storia: il record di distanza dalla Terra e i 40 minuti di buio nel lato oscuro della Luna Artemis II, live tracker. Oggi giornata dei record: passaggio ravvicinato alla Luna e distanza massima dalla TerraÈ la giornata del passaggio ravvicinato alla Luna ed è anche la giornata dei record, nella quale i quattro astronauti della missione Artemis II si... Artemis II: sfida al record di distanza e sguardo al lato oscuroLa missione Artemis II sta portando quattro astronauti verso l’orbita lunare, superando i limiti di distanza mai raggiunti prima dall’uomo. Missione Artemis II: Tutto quello che devi sapere prima del lancio Temi più discussi: Artemis II in diretta: cronaca live del primo volo umano verso la Luna dal 1972; La Terra si fa un selfie. Ecco le immagini da Artemis II; Artemis II lascia l'orbita terrestre. Missione diretta verso la Luna: ultime notizie; Artemis II, dove seguire il lancio e il viaggio verso la Luna. Artemis II: dove seguire la diretta del lancio (VIDEO IN DIRETTA)Il lancio di Artemis II è previsto per il 1° aprile 2026 alle 18:24 EDT (00:24 ora italiana del 2 aprile): segui qui la diretta streaming ufficiale NASA del primo volo con equipaggio verso la Luna dal ... aerospacecue.it Come seguire in diretta la storica missione Artemis II verso la LunaPartirà stanotte la prima missione spaziale con equipaggio diretta verso la Luna dal 1972 ed è possibile seguire tutte le fasi in diretta streaming a partire già da ora ... dday.it Artemis II, è la giornata del passaggio ravvicinato alla Luna. Gli astronauti entrano nella sfera lunare. #ANSA x.com Dai maccheroni ai biscotti, gli alimenti scelti per la missione Artemis II devono essere pratici e nutrienti, ma non solo: in un contesto di questo tipo entrano in gioco anche le difficili condizioni di conservazione degli alimenti facebook