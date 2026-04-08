La crisi energetica sta creando nuove difficoltà per molte famiglie, ma anche per gli artigiani, che devono affrontare costi più alti e una situazione di incertezza. La situazione economica generale si riflette direttamente sulle piccole imprese, che spesso faticano a mantenere la produzione e a garantire la continuità del lavoro. La necessità di interventi di sostegno diventa quindi evidente per numerosi operatori del settore.

“La crisi energetica sta rendendo la vita sempre più difficile alle famiglie. Ma, in campo economico, anche a tantissimi operatori, come gli artigiani. E se capiamo e sosteniamo gli appelli al Governo, perché faccia il possibile affinché prema a livello internazionale per fermare tensioni e conflitti in essere, oggi vogliamo però rivolgere un appello anche agli stessi lucchesi". Inizia così, con un appello appunto, l’intervento da parte della presidente di Confartigianato Imprese Lucca, Michela Fucile. "Se già in situazioni normali ci spendiamo per invitare i cittadini a rivolgersi principalmente agli artigiani del territorio che ogni giorno... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "C’è bisogno di sostenere gli artigiani"

Gli artigiani e la crisi petrolifera: "Vanificati gli aiuti sulle bollette"La guerra in Medio Oriente fa sentire i suoi effetti su famiglie e imprese, a cominciare dall’impennata dei carburanti.

Ci mancavano gli Houthi: gli islamisti dello Yemen pronti a sostenere l’Iran. Chi sono gli alleati degli ayatollahGli Houthi, islamisti che tengono sotto scacco lo Yemen, sono pronti a scendere in campo per sostenere l’Iran contro gli Usa e Israele.

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Argomenti più discussi: C’è bisogno di sostenere gli artigiani; Tumore al pancreas, diagnosi in aumento. La ricerca accelera; L’eredità di Michela Murgia, ovvero l’arte di nominare - Appunti; Tumore del pancreas: Fondazione Veronesi e FICOG lanciano un bando per la ricerca.

Nuova sede per la Croce Rossa. Definito l’acquisto in via Acquale. Ma ora c’è bisogno di risorse per ristrutturare i localiE’ stata acquistata, con fondi dedicati, la nuova sede del comitato della Croce Rossa Massa Carrara, un luogo capace di sostenere il flusso di bisogni reali e urgenti della collettività. Ora l’appello ... lanazione.it

Sono preoccupata e sento che ho bisogno di tutelarmi. Lavoro da quasi 2 anni in un piccolo Comune, assunta inizialmente in un settore. Da pochi mesi sono stata spostata in uno completamente diverso per coprire un posto rimasto vacante, tutto questo a cav - facebook.com facebook

Non Abbiam Bisogno di Parole Film con @SarahToscano_ nella classifica dei film più visti in Europa Italia:1 Croazia:10 Cipro:8 Repubblica Ceca:5 Ungheria:4 Israele:5 Polonia:6 Portogallo:9 Romania:7 Serbia:9 Slovacchia:2 Slovenia:10 Spagna:10 Sviz x.com