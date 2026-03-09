Gli artigiani e la crisi petrolifera | Vanificati gli aiuti sulle bollette

Gli artigiani italiani segnalano che gli aiuti sulle bollette sono stati vanificati a causa dell’aumento dei costi dei carburanti, causato dalla guerra in Medio Oriente. La crisi petrolifera ha portato a un’impennata dei prezzi dei carburanti, influendo sui costi delle imprese e delle famiglie. La situazione si riflette sui bilanci di chi lavora nel settore dell’artigianato.

La guerra in Medio Oriente fa sentire i suoi effetti su famiglie e imprese, a cominciare dall'impennata dei carburanti. Il governo si dichiara pronto ad agire. Come dovrebbe intervenire? "Sicuramente è indispensabile controllare e bloccare i fenomeni di speculazione e ammortizzare la fiscalità energetica sia sui carburanti sia sulle bollette – avvisa Marco Granelli, Presidente di Confartigianato –. Purtroppo, gli effetti positivi del decreto legge Bollette rischiano di essere del tutto vanificati dall'impatto della guerra". Come giudica la sterilizzazione dell'Iva con il meccanismo delle cosiddette accise mobili allo studio del governo? "Va bene tutto ciò che nell'immediato serve per calmierare i prezzi energetici.