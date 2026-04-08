Cda Mps schierati i grandi soci Lovaglio a casa per giusta causa

A una settimana dall’assemblea di Monte dei Paschi di Siena prevista per il 15 aprile, i grandi soci hanno scelto le proprie posizioni. La composizione del consiglio di amministrazione si sta definendo in vista della riunione che dovrà rinnovare la governance dell’istituto. Tra le notizie recenti, si segnala l’uscita dell’amministratore delegato, che è stato sfiduciato per giusta causa.

Mancano solo sette giorni all'assemblea del 15 aprile che dovrà ridisegnare la governance di Monte dei Paschi di Siena e, a una settimana dall'appuntamento, il quadro azionario comincia a delinearsi con maggiore chiarezza. E adombra una netta affermazione per la lista presentata dal cda di Rocca Salimbeni. La notizia più rilevante delle ultime ore è il deposito delle azioni da parte di Delfin, primo azionista della banca con il 17,5%. Un passaggio tecnico, ma tutt'altro che irrilevante, perché lascia presagire una partecipazione molto elevata all'assemblea - probabilmente attorno se non oltre il 70% - e conferma che il gruppo guidato da Francesco Milleri intende seguire da vicino l'esito della partita, sebbene stia mantenendo una linea di assoluto riserbo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cda Mps, schierati i grandi soci. Lovaglio a casa per giusta causa Leggi anche: Commerzbank chiude all’Ops Unicredit: “Premio inadeguato, avanti da soli”. Mps, il Cda licenzia Lovaglio da dg: “Giusta causa” Lovaglio verso l’esclusione dal cda di MpsIl comitato nomine di Banca Monte dei Paschi di Siena finalizzerà oggi la lista di 26 candidati per il nuovo consiglio di amministrazione, di cui a... Temi più discussi: Mps, Palermo promosso a pieni voti: cosa ha detto Glass Lewis e che succede ora; Anche i consulenti di Glass Lewis bocciano la ricandidatura di Luigi Lovaglio per la guida del Monte dei Paschi; Mps anche Glass Lewis vota Palermo; Anche i consulenti di Glass Lewis bocciano la ricandidatura di Luigi Lovaglio per la guida del Monte dei Paschi. Anche i consulenti di Glass Lewis bocciano la ricandidatura di Luigi Lovaglio per la guida del Monte dei PaschiConfermate le critiche al processo di formazione dell'elenco dei candidati e la bocciatura delle ricandidature del presidente del comitato nomine, Domenico Lombardi e dei consiglieri legati al gruppo ... ilfattoquotidiano.it Mps, Luigi Lovaglio in cda ma senza deleghe. A Maurizio Bai il timone fino all’assembleaIl cda gli toglie i poteri dopo la sua candidatura nella lista Tortora. Il banchiere sospeso anche come dg. Parte la caccia al voto dei fondi in assemblea, decisivo il verdetto dei proxy. Fino a giove ... milanofinanza.it #Mps, il cda licenzia Luigi #Lovaglio da direttore generale per giusta causa. Parte il conto alla rovescia per l’assemblea | MilanoFinanza News x.com Mps, il cda risolve il rapporto di lavoro con Lovaglio... - facebook.com facebook