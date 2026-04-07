Commerzbank chiude all’Ops Unicredit | Premio inadeguato avanti da soli Mps il Cda licenzia Lovaglio da dg | Giusta causa

Commerzbank ha comunicato di non essere interessata a un'eventuale operazione con Unicredit, ritenendo il premio offerto inadeguato. La banca tedesca ha inoltre dichiarato di voler proseguire da sola, senza valutare partnership o fusioni in questo momento. La decisione di Commerzbank si inserisce nel contesto di un mercato bancario europeo molto attivo, con altre istituzioni coinvolte in acquisizioni e ristrutturazioni. Nel frattempo, in Italia, il consiglio di amministrazione di una grande banca ha deciso di licenziare il direttore generale, definendolo come causa giusta.

Milano – Il muro di Francoforte resiste. Commerzbank chiude, almeno per ora, alla proposta di Unicredit e ribadisce che non esistono le condizioni per un’operazione condivisa capace di creare valore, congelando di fatto uno dei dossier più rilevanti del risiko bancario europeo. Dopo settimane di interlocuzioni, l’istituto tedesco mette nero su bianco le sue perplessità: l’Ops non presenta un premio adeguato, stimato attorno al 4%, e non garantisce benefici superiori rispetto alla strategia stand alone, che Francoforte rivendica come già solida e in grado di produrre crescita autonoma. Un giudizio netto, accompagnato da una critica al metodo seguito da Piazza Gae Aulenti, accusata di aver agito senza un coordinamento preventivo, rendendo difficile costruire la fiducia necessaria per una transazione di sistema. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Commerzbank chiude all’Ops Unicredit: “Premio inadeguato, avanti da soli”. Mps, il Cda licenzia Lovaglio da dg: “Giusta causa” Mps, il cda revoca le deleghe a Lovaglio: sospeso dalla carica di DgIl Cda di Mps ha revocato le deleghe da ceo a Luigi Lovaglio e lo ha sospeso anche dalla carica di direttore generale della banca. Leggi anche: Mps, Cda revoca le deleghe a Lovaglio, sospeso dalle mansioni di DG Temi più discussi: Unicredit, il 4 maggio assemblea sull’aumento di capitale fino a 6,7 miliardi per l’ops su Commerzbank; Unicredit, il 4 maggio assemblea straordinaria su AuCap per offerta Commerzbank; UniCredit, aumento di capitale per l'Ops su Commerzbank. Convocata un'assemblea straordinaria; UniCredit, il CdA convoca l'assemblea degli azionisti su OPS Commerzbank. Commerzbank chiude all’Ops Unicredit: Premio inadeguato, avanti da soli. Mps, il Cda licenzia Lovaglio da dg: Giusta causaMilano – Il muro di Francoforte resiste. Commerzbank chiude, almeno per ora, alla proposta di Unicredit e ribadisce che non esistono le condizioni per un’operazione condivisa capace di creare valore, ... quotidiano.net Commerzbank gela Unicredit sull’ops: nessun accordo amichevole per l’integrazioneLa banca tedesca cita diverse discussioni costruttive. Ma la posizione non cambia: il deal non crea valore per gli azionisti ... milanofinanza.it UniCredit entra nella fase operativa dell’Ops su Commerzbank: assemblea per l’aumento di capitale, tempi stretti e il rischio di stop di 12 mesi se non si supera il 30% x.com Pavia Uno TV / Radio Pavia. . ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Unicredit lancia Ops su Commerzbank - Pasta, gli Usa tagliano i dazi antidumping - L’Italia rafforza la sua strategia per attrarre i turisti americani - Srl, ultima chiamata per la tassa annua - facebook.com facebook