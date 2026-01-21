VIDEO | Ciclone Harry Trantino | Ricostruiremo il lungomare riadattando i progetti già esistenti

Dopo il passaggio del ciclone Harry, Trentino annuncia la ricostruzione del lungomare, rielaborando i progetti già esistenti. L'evento ha messo in evidenza la forza della natura e la vulnerabilità delle aree costiere, richiedendo interventi mirati per garantire la sicurezza e la resilienza del territorio. La ripresa sarà accompagnata da un’attenta pianificazione, per ripristinare e rafforzare le infrastrutture danneggiate.

"Non si era mai registrato un mare di questa intensità, un mare che ha messo di fronte tutta la forza della natura e, allo stesso tempo, evvidenziato la fragilità dei territori. Stiamo facendo la conta dei danni, che si stimano in decine di milioni di euro. C'è una città che ha sofferto molto, ma.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Il ciclone Harry devasta il Messinese: voragine si apre sul lungomare di Santa Teresa di Riva – VideoIl passaggio del ciclone Harry ha provocato ingenti danni nel Messinese, con una voragine aperta sul lungomare di Santa Teresa di Riva.

Leggi anche: Trantino: il Polo fieristico delle Ciminiere è distrutto, lo ricostruiremo"

Il ciclone Harry si abbatte nel Sud Italia: violente mareggiate e danni. VideoNel Messinese il bilancio dei danni è pesante. A Santa Teresa di Riva gran parte del paese è senza acqua e senza elettricità e in alcuni tratti il lungomare è stato completamente distrutto. Situazioni ... tg.la7.it

Maltempo Sicilia, danni provocati a Catania da ciclone HarryIl passaggio del ciclone Harry ha provocato gravi danni ad Aci Trezza, in provincia di Catania. Le mareggiate hanno distrutto numerose imbarcazioni e trascinandole fino alle strade, che sono state ... tg24.sky.it

