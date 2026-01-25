Il lato nord del Lungomare Zaleuco a Locri è stato riaperto, segnando un passo avanti nella ripresa della città dopo i danni causati dal Ciclone Harry. Il Sindaco di Locri ha commentato l'importanza di questo intervento per il ritorno alla normalità e il ripristino delle infrastrutture. La riapertura rappresenta un segnale di attenzione alla comunità e di impegno per il recupero del territorio.

La città di Locri compie un passo importante nel percorso di ripartenza dopo i danni provocati dal Ciclone Harry. Nella giornata di ieri è stato infatti riaperto il lato nord del Lungomare Zaleuco, un tratto profondamente segnato dal maltempo e simbolo dell'identità cittadina. Il Primo cittadino di Locri, Giuseppe Fontana ha condiviso sui propri profili social un messaggio carico di emozione e responsabilità, raccontando la sua presenza sul posto durante le operazioni di riapertura.

© Gbt-magazine.com - Ciclone Harry, riaperto il lato nord del Lungomare Zaleuco

