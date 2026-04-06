Elia Del Grande ha lasciato entrambe le strutture di detenzione in cui si trovava negli ultimi sei mesi, prima una casa-lavoro a Modena, poi una di Alba. In entrambi i casi, non ha fatto ritorno e risulta irreperibile. La sua fuga ha suscitato attenzione tra le autorità, considerando che si tratta della seconda evasione nel giro di pochi mesi. La polizia sta ora cercando di rintracciarlo.

Non è rientrato dal permesso pasquale. Elia Del Grande è ancora in fuga. Il 50enne di Cadrezzate (Varese), noto per essere stato l'autore della "strage dei fornai" in cui sterminò la famiglia nel 1998, non è rientrato domenica 5 aprile nella casa-lavoro di Alba dove avrebbe dovuto trascorrere sei mesi per lavorare come volontario in una mensa dei poveri. Del Grande avrebbe dovuto rientrare nel pomeriggio di Pasqua. E' la seconda volta che evade in sei mesi. A novembre si era allontanato da una struttura analoga nel Modenese. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Sterminò la famiglia, Elia Del Grande è di nuovo in fuga: seconda evasione in sei mesi

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Si parla di: Elia Del Grande in fuga per la seconda volta in sei mesi: ieri non è rientrato dal permesso pasquale.

Elia del Grande non è rientrato nella casa lavoro di Alba: è considerato socialmente pericolosoDel Grande era uscito dal carcere il 16 luglio 2023 dopo aver scontato oltre 26 anni per il triplice omicidio dei genitori e del fratello, la cosiddetta strage dei fornai avvenuta nel 1998 a ... lanuovasardegna.it

Elia Del Grande è evaso di nuovo: non si è presentato nella casa lavoro di Alba. Nel 1998 aveva sterminato la famiglia a CadrezzateL'uomo, condannato a 30 anni per la «strage dei fornai» nel Varesotto, era già fuggito nell'ottobre 2025 ed era stato catturato 13 giorni dopo. È ritenuto «socialmente pericoloso» ... milano.corriere.it