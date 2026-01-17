La volta buona bomba Naike su Caterina Balivo | Mai più da lei

Naike Rivelli ha dichiarato a Fanpage di aver deciso di limitare le apparizioni televisive, affermando di sentirsi spesso sfruttata e di voler evitare di essere manipolata nel racconto della propria vita. La sua scelta nasce dalla volontà di mantenere maggiore autonomia nelle interviste e di ridurre l’influenza di chi tenta di controllare le sue parole in tv.

"In Tv, ormai, ci vado solo per sfruttarla dopo che mi sono sentita sfruttata per una vita": Naike Rivelli lo ha detto in un'intervista a Fanpage aggiungendo che "in quei contesti ci sono persone che vogliono gestire la tua vita e come la racconti. Vogliono scavare negli affari tuoi più intimi senza rispetto. Io ho bisogno di visibilità per portare avanti le mie varie iniziative, non lo nego, ma un conto è promuovere qualcosa, un altro è usare la tua vita privata per fare ascolti". La figlia di Ornella Muti, poi, ha raccontato un episodio in particolare. Un episodio che sarebbe accaduto nello studio di Caterina Balivo a dicembre 2024: "Ero andata a presentare la mia canzone e invece mi ha chiesto tutt'altro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

