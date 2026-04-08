Nella serata, il presidente degli Stati Uniti ha scritto sui social che un’intera civiltà potrebbe essere destinata a scomparire, aggiungendo che, sebbene non voglia che ciò accada, ritiene possa comunque verificarsi. Le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran sono alte, con notizie di persone che si rifugiano dietro scudi umani e treni sotto tiro, alimentando le preoccupazioni di un possibile escalation di conflitto.

Sul filo Offensiva aerea a pieno regime, distrutta la sinagoga di Teheran. Il papa: «Obiettivi civili inaccettabili». E il paese si compatta Sul filo Offensiva aerea a pieno regime, distrutta la sinagoga di Teheran. Il papa: «Obiettivi civili inaccettabili». E il paese si compatta Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Catene di scudi umani e treni sotto tiro, l’Iran attende l’apocalisse

Iran, l'ora dell'Apocalisse: scudi umani e distruzione totale? Tam tam da WashingtonLe catene umane attorno alle centrali termoelettriche sono le immagini più impressionanti provenienti da un Iran che attende a ore l'attacco finale...

Leggi anche: L'Iran ha chiesto ai giovani di fare da scudi umani davanti alle centrali elettriche

Argomenti più discussi: Catene di scudi umani e treni sotto tiro, l’Iran attende l’apocalisse; Iran, scudi umani su ponti e ferrovie: Pronti a sacrificarci per la patria; Chiamata al martirio collettivo. L'Iran invoca gli scudi umani, i pasdaran promettono il collasso energetico (di N. Boffa); Perché l’Iran non può fidarsi delle proposte di Trump.

Sky tg24. . In Iran decine di persone hanno formato catene umane per proteggere ponti e centrali elettriche dalla minaccia di un attacco totale statunitense. Nei video rilanciati dai media di Stato iraniani si vedono le manifestazioni dei cittadini, mentre sventola facebook

Secondo Panetta le interruzioni senza precedenti nelle catene di approvvigionamento energetico e il blocco delle estrazioni nel Golfo Persico renderanno il ritorno alla normalità estremamente lento e difficoltoso x.com