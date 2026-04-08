Catene di scudi umani e treni sotto tiro l’Iran attende l’apocalisse

Da cms.ilmanifesto.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata, il presidente degli Stati Uniti ha scritto sui social che un’intera civiltà potrebbe essere destinata a scomparire, aggiungendo che, sebbene non voglia che ciò accada, ritiene possa comunque verificarsi. Le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran sono alte, con notizie di persone che si rifugiano dietro scudi umani e treni sotto tiro, alimentando le preoccupazioni di un possibile escalation di conflitto.

Sul filo Offensiva aerea a pieno regime, distrutta la sinagoga di Teheran. Il papa: «Obiettivi civili inaccettabili». E il paese si compatta Sul filo Offensiva aerea a pieno regime, distrutta la sinagoga di Teheran. Il papa: «Obiettivi civili inaccettabili». E il paese si compatta Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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Iran, l'ora dell'Apocalisse: scudi umani e distruzione totale? Tam tam da WashingtonLe catene umane attorno alle centrali termoelettriche sono le immagini più impressionanti provenienti da un Iran che attende a ore l'attacco finale...

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