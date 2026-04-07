L' Iran ha chiesto ai giovani di fare da scudi umani davanti alle centrali elettriche

Un funzionario iraniano ha invitato i giovani a formare catene umane attorno alle centrali elettriche, in risposta alle minacce di attacco provenienti dagli Stati Uniti. La richiesta è arrivata da un rappresentante del Consiglio Supremo della Gioventù e degli Adolescenti, che ha chiamato i giovani a fungere da scudi umani. La proposta si inserisce nel quadro delle tensioni tra Iran e Stati Uniti, con l'obiettivo di proteggere le infrastrutture energetiche del paese.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Un funzionario iraniano, Alireza Rahimi, segretario del Consiglio Supremo della Gioventù e degli Adolescenti, ha invitato i giovani a formare catene umane intorno alle centrali elettriche in vista degli attacchi minacciati da Trump. "Sono un nostro patrimonio nazionale e nostro capitale, a prescindere da qualsiasi opinione politica, in quanto appartengono al futuro dell'Iran e alla gioventù iraniana". I negoziatori sono pessimisti sul fatto che l'Iran cederà alla richiesta del presidente Trump di riaprire lo Stretto di Hormuz prima della scadenza di martedì sera, aprendo così la strada a possibili attacchi statunitensi contro ponti e centrali elettriche iraniane. 🔗 Leggi su Today.it

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