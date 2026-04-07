Iran l' ora dell' Apocalisse | scudi umani e distruzione totale? Tam tam da Washington

In Iran, si sono formate catene umane attorno alle centrali termoelettriche, immagini che stanno facendo il giro del mondo. La situazione è tesa e si avvicina a quello che alcuni media definiscono come un possibile attacco imminente, con riferimenti a atti militari statunitensi. La popolazione sembra prepararsi all'evento, mentre le tensioni tra le parti coinvolte continuano a salire.

Le catene umane attorno alle centrali termoelettriche sono le immagini più impressionanti provenienti da un Iran che attende a ore l'attacco finale di Donald Trump. Veri e propri scudi umani schierati dal regime di Teheran in risposta alla minaccia della Casa Bianca di bombardare le infrastrutture pubbliche se lo Stretto di Hormuz non verrà riaperto. L'ultimatum americano scadrà alle 2 della notte ore italiane, ma occhio alle sorprese. Il presidente americano ha confermato la tempistica dell'ultimatum dato all'Iran, ma ha anche segnalato un suo potenziale posticipo. Durante un'intervista telefonica con Bret Baier di Fox News, che gli ha. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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