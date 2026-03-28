Poli educativi e Pit Stop | Bolzano presenta al Ministro l’alternativa alle sospensioni
La Provincia autonoma di Bolzano ha presentato a Roma il modello dei Poli educativi territoriali e del progetto Pit Stop durante un incontro con il Ministro dell’Istruzione e del Merito. Il vicepresidente ha illustrato le iniziative al rappresentante del governo, spiegando le modalità di funzionamento e gli obiettivi delle due proposte. La riunione si è svolta nei giorni scorsi, senza ulteriori dettagli sui contenuti discussi.
La Provincia autonoma di Bolzano nei giorni scorsi ha portato a Roma il modello dei Poli educativi territoriali (PET) e del progetto Pit Stop, illustrati al Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara dal vicepresidente Marco Galateo nel corso di un incontro. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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