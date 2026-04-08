Catanzaro pesce senza tracciabilità | NAS blocca 15 kg di merce

A Catanzaro, i Carabinieri del NAS hanno sequestrato 15 chili di pesce trovato senza documentazione di tracciabilità presso una pescheria locale. L'intervento è avvenuto durante un controllo mirato alla verifica delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare. La merce è stata posta sotto sequestro mentre si prosegue con le verifiche sulle eventuali irregolarità.

I Carabinieri del NAS hanno bloccato a Catanzaro 15 chili di pesce non tracciabile durante un controllo in una pescheria della città. Il sequestro amministrativo scatta per l’assenza di documenti che ne certifichino la provenienza. L’ispezione dei militari ha rivelato una mancanza totale di etichettature e certificati. Senza questi elementi, risulta impossibile ricostruire il percorso della merce, creando una falla nella sicurezza alimentare. Il valore commerciale dei prodotti è stimato in b euro. La merce è stata immediatamente rimossa dal mercato per eliminare ogni possibile pericolo acquista. Sanzioni e rischi per la filiera locale. Il titolare dell’attività ha ricevuto diverse contestazioni legali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catanzaro, pesce senza tracciabilità: NAS blocca 15 kg di merce Leggi anche: Pesce senza tracciabilità: 3.200 kg sequestrati nel Lazio Leggi anche: Scattano i controlli del Nas, ristorante chiuso a Milano: sequestrati circa 200 kg di carne e pesce Blitz del NAS a Catanzaro: sequestrati 15 kg di pesce senza tracciabilità, scattano sanzioniOperazione di controllo a tutela della sicurezza alimentare da parte dei Carabinieri del NAS di Catanzaro, che hanno effettuato un sequestro amministrativo di circa 15 chili di prodotti ittici, nello ... strettoweb.com Messina, pesce fuorilegge sulla tavola: sequestrati 4 quintali di prodotti senza tracciabilità. Sanzionate tre aziendeBlitz della Guardia di Finanza contro il mercato nero del mare: tonno e pesce spada pronti a essere immessi in commercio senza alcuna garanzia sulla filiera. Il carico buono finisce in beneficenza, ... messina.gazzettadelsud.it