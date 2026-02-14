Latina istituisce il Garante per i diritti degli animali

Il Comune di Latina ha creato ieri il Garante per i diritti degli animali, dopo che il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità una nuova delibera. La decisione nasce dall’esigenza di migliorare le norme sulla tutela e il benessere degli animali domestici e selvatici presenti sul territorio. La figura del Garante avrà il compito di vigilare sulle condizioni di vita degli animali e di intervenire in caso di maltrattamenti o abusi. La scelta si inserisce nell’aggiornamento del Regolamento comunale dedicato alla corretta detenzione degli animali.

Latina, 14 febbraio 2026 – Istituita ieri, con delibera del Consiglio comunale approvata all'unanimità, la figura del Garante per i diritti degli animali, nell'ambito dell'aggiornamento del Regolamento per la tutela, il benessere e la corretta detenzione degli animali nel territorio di Latina. Il ruolo del garante. Il Garante avrà la finalità di promuovere il benessere animale, supportare la collaborazione tra amministrazione, forze dell'ordine, Asl, associazioni di categoria, enti, sindacati e cittadini, vigilare sull'applicazione delle norme in materia e proporre aggiornamenti normativi, ricevere segnalazioni e istanze da cittadini e associazioni.