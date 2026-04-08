Castiglion Fiorentino ospite all’Accademia della Crusca

Il Comune di Castiglion Fiorentino ha partecipato a un evento presso l’Accademia della Crusca, istituzione fondata nel XVI secolo e considerata la più antica nel settore linguistico. La collaborazione tra le due entità continua con incontri e iniziative ufficiali dedicate allo studio e alla promozione della lingua italiana. La visita si inserisce in un calendario di attività che mira a rafforzare i rapporti tra il Comune e l’Accademia.

Arezzo, 8 aprile 2026 – Castiglion Fiorentino ospite all’ Accademia della Crusca. Prosegue la collaborazione istituzionale tra il Comune di Castiglion Fiorentino e l’Accademia linguistica più antica del mondo. Nella giornata di mercoledì 8 aprile, presso la Villa medicea di Castello a Firenze, sede dell’Accademia della Crusca, si è svolto l’incontro “La Crusca oggi tra passato e futuro”, occasione di confronto sulle attività e le prospettive dell’istituzione. All’evento era presente anche l’Assessore alla Cultura Massimiliano Lachi, in rappresentanza del Comune di Castiglion Fiorentino, a testimonianza del rapporto di collaborazione avviato da circa un anno con l’Accademia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Castiglion Fiorentino ospite all’Accademia della Crusca L'allarme dell'Accademia della Crusca: "Lingua italiana a rischio""Dobbiamo tutti essere consapevoli del fatto che, perché si possa parlare di un italiano del futuro, bisogna fare qualcosa al più presto”. Firenze, l’Accademia della Crusca celebra il Dantedì con letture della CommediaFirenze, 20 marzo 2026 - Il 25 marzo l’Accademia della Crusca celebra il Dantedì, la giornata nazionale che dal 2020 è dedicata a Dante Alighieri e... Temi più discussi: Castiglion fiorentino: redazione dell’Albo Comunale delle Associazioni; Anna Falchi ha scelto Castiglion Fiorentino per trascorrere la Pasqua; Anna Falchi testimonial speciale della Val di Chiana: Pasqua tra Cortona e Castiglion Fiorentino; Porta del Foro in visita alla Casa di Riposo Fossombroni. Il Cesvot incontra il Terzo Settore di Castiglion FiorentinoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Castiglion Fiorentino, al via un servizio di orientamento alla finanza agevolataL’Assessore Alessandro Concettoni, con delega alla Digitalizzazione e all’Orientamento alla Finanza Agevolata per le imprese, delega appena attribuita dal sindaco Agnelli ... lanazione.it Pasqua e Pasquetta a Cortona e Castiglion Fiorentino per ANNA FALCHI..... #arezzo - facebook.com facebook