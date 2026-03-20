Firenze l’Accademia della Crusca celebra il Dantedì con letture della Commedia

Il 25 marzo l’Accademia della Crusca organizza letture della Divina Commedia a Firenze in occasione del Dantedì. La giornata nazionale, istituita nel 2020, viene dedicata a Dante Alighieri e alla sua opera. L’evento coinvolge studiosi e appassionati che leggeranno passi scelti della poesia del poeta toscano. La manifestazione si svolge nella città natale di Dante.

Firenze, 20 marzo 2026 - Il 25 marzo l’Accademia della Crusca celebra il Dantedì, la giornata nazionale che dal 2020 è dedicata a Dante Alighieri e alla sua opera. L’idea di una giornata destinata alla celebrazione di Dante è nata da un editoriale del giornalista e scrittore Paolo Di Stefano, mentre il nome “Dantedì” è stato ideato da Francesco Sabatini, presidente onorario dell’Accademia della Crusca. Guida alle sagre in Toscana: gli appuntamenti (da non perdere) nel weekend dal 20 al 22 marzo Il Treebank Universal Dependencies. Quest’anno il Dantedì dell’Accademia coincide con la prima tornata pubblica, che da quest’anno in poi sarà dedicata alla memoria di Maurizio Brunelli, che ha destinato alla Crusca un generoso lascito testamentario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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