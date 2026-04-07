Castiglion Fiorentino la giunta attiva il servizio di orientamento alla finanza agevolata

Da arezzonotizie.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Castiglion Fiorentino ha avviato un servizio di orientamento alla finanza agevolata, creando una cabina di regia dedicata. L’obiettivo è aiutare le imprese locali a individuare e partecipare a bandi e incentivi disponibili. Questa iniziativa mira a fornire supporto concreto alle attività produttive del territorio, facilitando l’accesso alle risorse finanziarie messe a disposizione.

L'assessore Concettoni: "Al fianco delle imprese per intercettare bandi e opportunità a livello locale, regionale, nazionale ed europeo" Il Comune di Castiglion Fiorentino attiva una cabina di regia per supportare il tessuto produttivo locale nell'accesso a bandi e incentivi. L’istituzione del Servizio di orientamento alla finanza agevolata “Supportare” nasce dalla volontà dell’amministrazione di agire come facilitatore istituzionale, riducendo la distanza tra le opportunità di finanziamento e le piccole e medie imprese del territorio, spesso frenate dalla complessità burocratica. "Le nostre imprese hanno eccellenza e visione, ma spesso mancano del tempo necessario per monitorare i bandi o della struttura per parteciparvi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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