Castiglion Fiorentino la giunta attiva il servizio di orientamento alla finanza agevolata

Il Comune di Castiglion Fiorentino ha avviato un servizio di orientamento alla finanza agevolata, creando una cabina di regia dedicata. L’obiettivo è aiutare le imprese locali a individuare e partecipare a bandi e incentivi disponibili. Questa iniziativa mira a fornire supporto concreto alle attività produttive del territorio, facilitando l’accesso alle risorse finanziarie messe a disposizione.

L'assessore Concettoni: "Al fianco delle imprese per intercettare bandi e opportunità a livello locale, regionale, nazionale ed europeo" Il Comune di Castiglion Fiorentino attiva una cabina di regia per supportare il tessuto produttivo locale nell'accesso a bandi e incentivi. L’istituzione del Servizio di orientamento alla finanza agevolata “Supportare” nasce dalla volontà dell’amministrazione di agire come facilitatore istituzionale, riducendo la distanza tra le opportunità di finanziamento e le piccole e medie imprese del territorio, spesso frenate dalla complessità burocratica. "Le nostre imprese hanno eccellenza e visione, ma spesso mancano del tempo necessario per monitorare i bandi o della struttura per parteciparvi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Nuove deleghe agli assessori della giunta Agnelli a Castiglion FiorentinoArezzo, 10 febbraio 2026 – Nuove deleghe agli assessori della giunta Agnelli a Castiglion Fiorentino. Leggi anche: Marika Cerboni alla guida della Lega di Castiglion Fiorentino Argomenti più discussi: Caro asfalto, volano i prezzi in Toscana. Milighetti: Costi raddoppiati, manutenzioni a rischio; Scatta l’emergenza del caro-asfalto. Milighetti: I costi sono raddoppiati. Così le manutenzioni sono a rischio. Da Dakar a Castiglion Fiorentino. La storia del calciatore Bebeto: lancia una scuola calcio in AfricaDa poche settimane veste la maglia della Castiglionese, ma la storia di Bara Mamadou Lamine Ndiaye, detto Bebeto, va ben oltre il calcio giocato. Nato a Dakar il 31 dicembre 1991, è stato ... lanazione.it Nuove deleghe agli assessori della giunta Agnelli a Castiglion FiorentinoArezzo, 10 febbraio 2026 – Nuove deleghe agli assessori della giunta Agnelli a Castiglion Fiorentino. Si va dalle politiche abitative all’imprenditoria femminile alla Collaborazione con Università e ... lanazione.it Pasqua e Pasquetta a Cortona e Castiglion Fiorentino per ANNA FALCHI..... #arezzo - facebook.com facebook