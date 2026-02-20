Marika Cerboni alla guida della Lega di Castiglion Fiorentino

Marika Cerboni ha ottenuto la nomina a segretario della Lega a Castiglion Fiorentino dopo il congresso di fine settimana. La sua elezione è avvenuta per acclamazione, con molti sostenitori presenti in sala. Cerboni ha già partecipato a diverse iniziative del partito nel territorio, dimostrando entusiasmo e determinazione. La sua nomina arriva in un momento di particolare attenzione politica locale, con il partito che punta a rafforzare la presenza tra i cittadini. La nuova guida si concentrerà sulle prossime campagne elettorali in città.

