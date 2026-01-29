Tutto pronto per il Carnevale di Castiglion Fibocchi

Questa mattina, al Media Center Sassoli di Palazzo del Pegaso, è stata presentata ufficialmente la ventinovesima edizione del Carnevale di Castiglion Fibocchi. La festa si terrà domenica 1 e 8 febbraio, con rievocazioni storiche e tradizioni che attirano tanti visitatori. Ormai manca poco all’appuntamento, e gli organizzatori stanno preparando gli ultimi dettagli per garantire due giorni di festa all’insegna della storia e della cultura del paese.

Arezzo, 29 gennaio 2026 – Al Media Center Sassoli di palazzo del Pegaso si è svolta la conferenza stampa di presentazione del Carnevale di Castiglion Fibocchi ( Arezzo), il ventinovesimo Carnevale dei figli di Bocco con rievocazioni storiche, in programma domenica 1 e 8 febbraio 2026. All'incontro con gli organi d'informazione sono intervenuti la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi, i consiglieri regionali Roberta Casini e Gabriele Veneri, l'assessore regionale Filippo Boni, il sindaco di Castiglion Fibocchi Marco Ermini, il presidente dell'associazione carnevale Roberto Bruschi, la direttrice artistica Simonetta Valeri.

