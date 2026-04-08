Castelfranco Piandiscò educazione stradale nelle scuole per proteggere il domani

A Castelfranco Piandiscò, le scuole hanno avviato un progetto di educazione stradale rivolto agli studenti. L’obiettivo è fornire loro le competenze di base per comportarsi correttamente sull’asfalto e prevenire incidenti. L’iniziativa coinvolge insegnanti e autorità locali, con incontri e attività pratiche dedicate ai giovani. La campagna si inserisce nel piano di promozione della sicurezza stradale messo in atto nel territorio.

Arezzo, 08 aprile 2026 – “Educare oggi per proteggere il domani.” È questo il principio che guida il progetto di educazione stradale promosso dalla Polizia Locale di Castelfranco Piandiscò, un’iniziativa che continua a coinvolgere le scuole del territorio offrendo a bambini e ragazzi un’esperienza formativa concreta e partecipata, capace di coniugare apprendimento, divertimento e senso civico. Il progetto, realizzato in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani e con il supporto dell’Amministrazione comunale, accompagna gli studenti in un percorso graduale alla scoperta delle regole della strada, del rispetto reciproco e del senso di responsabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Castelfranco Piandiscò, educazione stradale nelle scuole per “proteggere il domani” Educazione stradale nelle scuole: al via il progetto della Polizia MunicipaleHa preso avvio il progetto di educazione stradale promosso dalla Polizia Municipale di Benevento, rivolto agli alunni delle scuole primarie e... Bibbiena investe sull’educazione stradale nelle scuole grazie all’impegno della polizia municipaleArezzo – 17 marzo 206 – Bibbiena investe sull’educazione stradale nelle scuole grazie all’impegno della polizia municipale. Argomenti più discussi: Educazione stradale nelle scuole: a Castelfranco Piandiscò si formano cittadini consapevoli; Precipita nel dirupo mentre taglia il bosco a Castelfranco Piandiscò; Torna CASTELLO BLUES: seconda edizione tra musica, cultura e territorio a Castelfranco Piandiscò; Dalla Regione Toscana quasi 2 milioni di euro per nuovi parcheggi pubblici a Castelfranco Piandiscò, Loro Ciuffenna e Reggello. Castelfranco Piandiscò, educazione stradale nelle scuole per proteggere il domaniArezzo, 08 aprile 2026 – Educare oggi per proteggere il domani. È questo il principio che guida il progetto di educazione stradale promosso dalla Polizia Locale di Castelfranco Piandiscò, un’iniziat ... lanazione.it I Vigili del Fuoco del distaccamento di Montevarchi e l’elicottero Drago di Arezzo alle 11.40 sono intervenuti per soccorso a persona a Castelfranco Piandiscò. La persona è caduta in un dirupo in zona particolarmente impervia ed è stata raggiunta con il v - facebook.com facebook