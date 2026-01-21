Cassieri baristi e camerieri

Sono disponibili offerte di lavoro per cassieri, baristi e camerieri presso i Centri per l’impiego della provincia di La Spezia. Per maggiori dettagli e per candidarsi, consultare le pubblicazioni presso gli sportelli o visitare il sito https:formazionelavoro.it. Queste opportunità rappresentano un'opportunità concreta per chi cerca un impiego nel settore del servizio, con possibilità di conoscere le posizioni aperte e i requisiti richiesti.

Le offerte pubblicate agli sportelli dei Centri per l'impiego della provincia di La Spezia. Per info https:formazionelavoro.regione.liguria.it 1 CASSIERE. Supermercato a Portovenere cerca cassiere per funzioni di cassa e rifornimento scaffali. Richiesta esperienza nelle mansioni, conoscenza di base della lingua, disponibilità a lavorare nei festivi. Preferibili diploma di scuola secondaria superiore e possesso Haccp. Si offre tempo determinato da aprile a metà settembre circa. Offerta 61603 1 BARISTA. Hotel di Monterosso verca barista, destinato al servizio bar della struttura, in particolare alla preparazione di aperitivi e cocktail, servizio ai tavoli, gestione ordini del bar. 1 CAMERIERE. L'Ente Bilaterale del Turismo di Spezia ricerca per hotel a Portovenere 1 cameriere ai piani con esperienza. Si offre contratto a termine. Offerta 59721. ADDETTO PULIZIE. Palestra nel

