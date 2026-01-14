Cassieri al cinema e pasticcieri

La gelateria pasticceria è alla ricerca di un aiuto pasticcere per il laboratorio. La figura si occuperà della preparazione, cottura e decorazione di torte, pasticcini, biscotti e cioccolatini. Si richiede precisione e passione per l’arte dolciaria. L’opportunità è rivolta a candidati motivati, desiderosi di inserirsi in un ambiente professionale e dinamico, con attenzione alla qualità e alla cura dei dettagli.

PASTICCIERI Gelateria pasticceria ricerca un aiuto pasticcere per il laboratorio mansioni di preparazione, cottura e decorazione di diverse tipologie di dolci come torte, pasticcini, biscotti, cioccolatini. Preferibilmente esperienza nello stesso tipo di attività. Tempo determinato. Sede Aulla. Offerta MS-276694 ADDETTI AL BANCO Gelateriapasticceria ricerca commessoa al banco: servizio al cliente, preparazioni di caffetteria, allestimento del banco espositivo. Gradita esperienza nello stesso tipo di attività. Predisposizione al ruolo e orientamento al cliente. Tempo determinato, orario spezzato e disponibilità a lavorare anche nei giorni festivi.

