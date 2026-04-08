Casoria al via la rimozione di rifiuti abbandonati lungo le strade comunali e provinciali

A Casoria è iniziata la rimozione di circa 620 tonnellate di rifiuti abbandonati lungo le strade comunali e provinciali. Questa mattina, squadre di operatori sono intervenute per raccogliere i materiali accumulati in diverse zone della città, con l’obiettivo di ripulire le aree interessate. L’intervento fa parte di un'operazione più ampia di smaltimento e prevenzione di discariche abusive sui percorsi pubblici.

È partita la rimozione di 620 tonnellate di rifiuti abbandonati lungo le strade. Questa mattina, mezzi e uomini sono entrati in azione su via Cimiliarco, a Casoria, al confine con Afragola, dando il via a un intervento atteso e significativo nell’ambito del Piano di Governo per il risanamento ambientale della Terra dei Fuochi. Un’operazione che segna l’inizio di una fase operativa sul territorio, troppo a lungo segnato dall’emergenza ambientale e dall’abbandono incontrollato dei rifiuti. Entro il mese di luglio, annuncia il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, l’obiettivo è chiaro: rimuovere completamente i rifiuti dalle strade comunali e provinciali, restituendo decoro e sicurezza ai territori coinvolti. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Casoria, al via la rimozione di rifiuti abbandonati lungo le strade comunali e provinciali Terra dei Fuochi: firmato l’Accordo di collaborazione per la rimozione dei rifiuti abbandonati lungo le strade provincialiIl Commissariato Straordinario, la Città Metropolitana di Napoli, la Provincia di Caserta, SAPNA, GISEC e ARPAC uniscono le forze per una risposta... Terra dei Fuochi: arriva l'accordo: ecco chi dovrà rimuovere i rifiuti abbandonati lungo le strade provincialiPresenti alla firma presso la sede della struttura commissariale straordinaria a Caivano, il Commissario straordinario per gli interventi... Si parla di: Incidente stradale in via Manzoni, auto si ribalta: ferita una donna. Discarica Cantariello a Casoria, parte la rimozione dei rifiuti: presente Alfredo Mantovano600 tonnellate di rifiuti mummificati da anni di intemperie e che finalmente saranno rimossi in tempi rapidissimi. Parte il progetto ideato da Fabio Ciciliano, per la rimozione dei ... ilmattino.it 27/05/2015 - Comunicato n. 874 - Rifiuti, al via attività svuotamento siti Cantariello a Casoria e Eurowaste a Caivano. Pubblicato il bando per rimozione balle Coda di VolpeHa preso il via l'attività di rimozione delle 9 mila tonnellate di rifiuti presenti a Casoria nel sito di Cantariello dal 2004 e delle 4 mila che insistono sul territorio di Caivano nel sito di ... regione.campania.it