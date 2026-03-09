Terra dei Fuochi | arriva l' accordo | ecco chi dovrà rimuovere i rifiuti abbandonati lungo le strade provinciali

Questa mattina è stato firmato un accordo tra sei enti pubblici per rimuovere i rifiuti abbandonati lungo le strade provinciali di Napoli e Caserta nella zona nota come

Presenti alla firma presso la sede della struttura commissariale straordinaria a Caivano, il Commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale, Prefetto Fabio Ciciliano, il Sindaco metropolitano Gaetano Manfredi, il Presidente della Provincia di Caserta, Anacleto Colombiano, l'Amministratore Unico della SAPNA S.p.A. – Sistema ambiente Provincia di Napoli, Alberto Boccalatte, il Presidente del Consiglio di Amministrazione di G.I.S.E.C. S.p.A. – Gestione impianti e servizi ecologici casertani, Vincenzo Caterino e il direttore generale di ARPAC-Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania, Luigi Stefano Sorvino.