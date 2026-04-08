Caso Regeni | il Ministero ammette l’errore sui fondi al film

Il governo italiano e la commissione Cultura della Camera hanno rivisto la loro posizione riguardo al finanziamento negato al documentario dedicato a Giulio Regeni. Dopo aver inizialmente respinto la richiesta di fondi, hanno ammesso di aver commesso un errore nella gestione del contributo. La decisione è stata comunicata in seguito alle critiche sollevate nel corso delle ultime settimane.

Il governo italiano e la commissione Cultura della Camera rivedono la posizione sul finanziamento negato al documentario dedicato a Giulio Regeni, ammettendo l’errore nella gestione del contributo. Il caso riguarda il ricercatore friulano ucciso nel 2016 al Cairo dopo essere stato torturato. Alessandro Giuli, ministro della Cultura, ha riconosciuto che non erogare i fondi per l’opera cinematografica è stata una scelta sbagliata. In linea con questa posizione, Federico Mollicone, responsabile per Innovazione e Cultura di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Cultura alla Camera, sostiene che il progetto meritasse il sostegno economico per l’importanza del tema trattato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Regeni: il Ministero ammette l’errore sui fondi al film Giuli sui fondi non dati al film su Regeni: Scelta che non condivido, ma commissione è autonoma – Il video(Agenzia Vista) Roma, 08 aprile 2026 "Non condivido né sul piano ideale né morale la scelta sul documentario su Giulio Regeni, ma non è il frutto di... Giuli sui fondi non dati al film su Regeni: Scelta che non condivido, ma commissione è autonoma(Agenzia Vista) Roma, 08 aprile 2026 "Non condivido né sul piano ideale né morale la scelta sul documentario su Giulio Regeni, ma non è il frutto di... Temi più discussi: Caso Regeni, dopo lo stop ai fondi si dimettono due esperti della commissione del ministero sui film; Il ministero della Cultura non concede fondi pubblici al documentario su Giulio Regeni; No a fondi per film Regeni, Mereghetti e Galimberti si dimettono dalla Commissione; Fondi negati al docufilm su Regeni, il ministro Giuli sotto accusa. Giulio Regeni, il documentario escluso dai fondi pubblici diventa un casoUna bocciatura che in poche ore si trasforma in un caso. Poi arrivano le dimissioni, le accuse e il silenzio del ministro. È così che la vicenda del ... ciakmagazine.it Docu-film su Regeni, Giuli: L’accusa di censura è senza fondamentoIl ministro della Cultura ha risposto alla Camera all'interrogazione del Pd sull'esclusione dai contributi per il cinema della pellicola che ripercorre la storia del ricercatore italiano ucciso nel 20 ... tg24.sky.it Finanziamento negato al documentario su Giulio Regeni, scoppia il caso. Tra dimissioni e polemiche, il film torna nelle sale: una storia che continua a chiedere verità, oltre ogni scelta politica. #GiulioRegeni #Cinema #Documentario #Cultura #DirittiUmani #V - facebook.com facebook Il caso dei mancati finanziamenti al film su Giulio Regeni. Le associazioni degli autori cinematografici chiedono urgenti spiegazioni sui criteri della commissione ministeriale che eroga i contributi. x.com