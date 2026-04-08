Caso Pratello | scattano i trasferimenti d' urgenza e nuove recinzioni

Dopo un confronto tra il Dipartimento per la giustizia minorile e i sindacati, sono state approvate misure urgenti per affrontare la crisi nel carcere di Pratello. Tra le decisioni prese ci sono il trasferimento immediato di alcuni detenuti e l’installazione di nuove recinzioni. Il sottosegretario alla Giustizia ha definito il dialogo come un confronto proficuo, sottolineando l’intenzione di intervenire rapidamente sulla situazione.

Al termine di quello che il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Ostellari, ha definito un “confronto proficuo” tra il Dipartimento per la giustizia minorile e i sindacati, è stato dato il via libera a una serie di misure d’urgenza per arginare la crisi di sovraffollamento e insicurezza. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Carcere caos a Terni, dopo i disordini scattano i trasferimenti: via i “rivoltosi”Domenica scorsa era stata devastata una sezione di media sicurezza a vocabolo Sabbione, deciso lo spostamento di una decina di detenuti Dopo i... Caso recinzioni in valletta: "Demolizioni e ripristino"Le recinzioni sono abusive e devono essere rimosse e la roggia deve scorrere di nuovo in superficie, non sotto terra.