Carcere caos a Terni dopo i disordini scattano i trasferimenti | via i rivoltosi

A Terni, nel carcere, sono stati effettuati trasferimenti di circa dieci detenuti a seguito di disordini avvenuti domenica 22 febbraio. Tra gli spostati ci sono anche i responsabili principali della rivolta che ha causato danni a una sezione a media sicurezza. Le operazioni di trasferimento sono state motivate dalle recenti turbolenze interne.

Domenica scorsa era stata devastata una sezione di media sicurezza a vocabolo Sabbione, deciso lo spostamento di una decina di detenuti Dopo i disordini, nel carcere di Terni arriva l'ora dei trasferimenti. Il provvedimento riguarda una decina di detenuti, tra i quali anche i "promotori" della rivolta che domenica scorsa, 22 febbraio, ha portato alla devastazione di una intera sezione (la "I") a media sicurezza. Il trasferimento dei detenuti dovrebbe completarsi entro oggi e fornire una prima, seppur parziale, risposta ai vari problemi che affliggono la casa circondariale di vocabolo Sabbione. Primo fra tutti, quello del sovraffollamento....