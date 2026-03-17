In valletta, sono state sequestrate recinzioni considerate abusive, che devono essere rimosse. È previsto anche il ripristino della roggia affinché torni a scorrere in superficie e non più sottoterra. Le autorità hanno ordinato l'eliminazione delle strutture illegali e il ripristino dell'originario corso naturale del corso d’acqua. Nessun altro intervento è stato comunicato.

Le recinzioni sono abusive e devono essere rimosse e la roggia deve scorrere di nuovo in superficie, non sotto terra. L’ultimo scampolo della valletta di Novate a Merate è salvo. Al termine di una causa amministrativa durata più di dieci anni, i giudici del Consiglio di Stato hanno dato ragione agli amministratori comunali che si sono avvicendati nel tempo e torto ai soci della Twins engineering, la srl di un noto imprenditore di prodotti per la chirurgia ortopedica e i suoi familiari, che all’ordinanza di demolizione delle opere abusive e di ripristino dei luoghi si sono opposti a oltranza. La valletta di Novate è uno degli ultimi polmoni verdi cittadini soffocato da villette a schiera e condomini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Caso recinzioni in valletta: "Demolizioni e ripristino"

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