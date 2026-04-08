Caso Monaldi Sangiuliano punge Fico | Va aperto come una scatoletta di tonno

Durante un consiglio regionale straordinario, si è parlato del caso Monaldi, attirando l’attenzione di alcuni esponenti politici. In particolare, un rappresentante ha commentato la situazione, usando un paragone ironico riguardo alla gestione delle questioni aperte. La discussione si è concentrata sulle modalità di affrontare la questione, senza entrare nel merito delle responsabilità o delle parti coinvolte. La riunione si è svolta in un clima di tensione e confronto acceso.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il caso Monaldi al centro del dibattito nel Consiglio Regionale straordinario. Gennaro Sangiuliano, capogruppo di Fratelli d’Italia, nel corso del suo intervento ha chiamato in causa la gestione dell’ospedale e sollecita un intervento immediato da parte del presidente Roberto Fico. “È bello piantare gli alberelli, ma qui ci vuole un’operazione verità”, ha dichiarato Sangiuliano, criticando quelle che definisce iniziative di facciata, incapaci di incidere realmente sulle criticità del sistema sanitario. Nel mirino del capogruppo c’è l’approccio, ritenuto insufficiente, alla gestione delle problematiche emerse nel presidio ospedaliero. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Caso Monaldi, Sangiuliano punge Fico: “Va aperto come una scatoletta di tonno” Minacce a Sangiuliano, Fico: "Ogni forma di odio e violenza va respinta""Esprimo piena solidarietà a Gennaro Sangiuliano, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale della Campania, per le gravi minacce... Leggi anche: Minacce via mail a Sangiuliano, la solidarietà di Fico: "Ogni forma di odio e violenza va respinta"