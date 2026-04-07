Minacce via mail a Sangiuliano la solidarietà di Fico | Ogni forma di odio e violenza va respinta

Una mail contenente minacce è stata inviata al capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale della Campania, Gennaro Sangiuliano, ex ministro della Cultura. La comunicazione includeva frasi violente e offensive rivolte al politico. Il presidente della Camera ha espresso solidarietà e condanna per il gesto, sottolineando che ogni forma di odio e violenza deve essere respinta. La polizia sta indagando sull'episodio.

"I traditori del Paese vanno messi al muro e fucilati alla schiena. Non credete che finirà bene per voi, vermiciattoli": era scritto in una mail di minacce indirizzata al capogruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio regionale della Campania, Gennaro Sangiuliano, ex ministro della cultura. Sangiuliano rende noto di aver provveduto immediatamente a denunciare il fatto all'Arma dei Carabinieri. "Non conosco l'origine della mail - spiega il capogruppo - può essere solo uno dei tanti leoni da tastiera, che già mi tartassano sui social ma che io provvedo puntualmente a perseguire nelle sedi legali. Mi fido, ovviamente delle istituzioni chiamate a investigare". 🔗 Leggi su Salernotoday.it Minacce a Sangiuliano, Fico: "Ogni forma di odio e violenza va respinta""Esprimo piena solidarietà a Gennaro Sangiuliano, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale della Campania, per le gravi minacce... Leggi anche: Napoli, mail di minacce a Sangiuliano: “Clima politico in Italia degenerato in odio e violenza” Temi più discussi: Phishing e attacchi AiTM: come le email compromesse diventano trampolini per spam massivo; Falsa multa via email a nome di PagoPA: come riconoscere la truffa e non cadere nel phishing; Parlamentari dem Usa, 'da Trump minacce squilibrate, va fermato'; Attacco a Ita Airways, allarme per utenti Volare. Minacce via mail a Sangiuliano: «Ho denunciato ai carabinieri». Solidarietà bipartisanMinacce di morte, insulti e un linguaggio carico di odio. È il contenuto della mail ricevuta da Gennaro Sangiuliano, capogruppo di Fratelli d’Italia nel ... cronachedellacampania.it Minacce via mail a Sangiuliano, la solidarietà di Fico: Ogni forma di odio e violenza va respintaI traditori del Paese vanno messi al muro e fucilati alla schiena. Non credete che finirà bene per voi, vermiciattoli: era scritto in una mail di minacce indirizzata al capogruppo di Fratelli d'Ital ... salernotoday.it Beatrice Arnera sparisce da Instagram. Aveva denunciato insulti e minacce dopo la separazione con il comico Andrea Pisani x.com ULTIM'ORA - L'Iran interrompe i negoziati diretti con gli Usa dopo le minacce di Trump Il link all'articolo nel primo commento - facebook.com facebook