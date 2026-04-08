Caso Lorena Paolini l'avvocato Rullo | Non è suicidio Versioni cambiate la corda è stata fatta sparire

Nel caso di Lorena Paolini, l’avvocato della famiglia ha dichiarato che non si tratta di un suicidio, sostenendo che le versioni fornite sono state modificate e che la corda utilizzata è stata rimossa. I familiari hanno presentato perizie di parte per contestare l’ipotesi dell’autopsia, che suggeriva un gesto volontario. La Procura di Chieti ha avanzato una richiesta di archiviazione, contro cui i parenti si sono opposti.

I familiari di Lorena Paolini si oppongono alla richiesta di archiviazione della Procura di Chieti, e attraverso le proprie perizie di parte confutano la tesi del suicidio ipotizzata dal medico legale. A Fanpage.it l'avvocato Nicola Rullo, legale di uno dei familiari della vittima, ricostruisce il caso. 🔗 Leggi su Fanpage.it Amichetti d’Italia – La corsa alla poltrona di “avvocato dell’Inps” diventa un casoNei prossimi giorni il consiglio di amministrazione di Inps sceglierà il nuovo coordinatore generale dell'area legale, un ruolo cruciale per la vita... Leggi anche: Carlomagno sorvegliato a vista dopo il suicidio dei genitori, l’avvocato: “Anche loro vittime” Temi più discussi: A Chi l'ha visto? la morte di Mario Paciolla; Chi l'ha visto?, stasera in tv: le anticipazioni e i casi dell'8 aprile 2026; Programmi TV 8 aprile 2026: cosa vedere stasera; Donna trovata morta in casa a Palermo marito indagato. Chi l’ha visto? stasera su Rai 3: suicidi sospetti, da Mario Paciolla a Lorena PaoliniQuesta sera 8 aprile Federica Sciarelli conduce Chi l'ha visto? con casi drammatici e misteriosi: dalla morte sospetta di Mario Paciolla alle anomalie nel suicidio di Lorena Paolini egli appelli dei f ... movieplayer.it Morte Lorena Paolini a Chi l’ha visto | La tesi del suicidio non convince la famiglia Si indaghi ancoraA Chi l'ha visto la morte sospetta di Lorena Paolini, 53enne di Tortona impiccatasi in casa: la famiglia non crede al suicido ... ilsussidiario.net MORTE DI LORENA PAOLINI: "INDAGINI INCOMPLETE E ORIENTATE" Oggi dalle : non perdere … Ecco perché si chiede al giudice di non archiviare il caso A cura di Paola Peluso : - facebook.com facebook #Ortona. #Omicidio o #suicidio Arriva davanti al gip la drammatica fine di Lorena Paolini #abruzzo #cronaca x.com