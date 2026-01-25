Carlomagno sorvegliato a vista dopo il suicidio dei genitori l'avvocato | Anche loro vittime

Dopo il tragico suicidio dei genitori di Claudio Carlomagno, l’avvocato Andrea Miroli ha commentato che anche loro sono state vittime di una situazione difficile. Carlomagno, sotto stretta sorveglianza, si trova ora al centro di un’indagine complessa. Questa vicenda solleva questioni sulla tutela e il supporto alle famiglie in crisi, evidenziando le conseguenze di un disagio insostenibile.

