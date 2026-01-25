Carlomagno sorvegliato a vista dopo il suicidio dei genitori l'avvocato | Anche loro vittime
Dopo il tragico suicidio dei genitori di Claudio Carlomagno, l’avvocato Andrea Miroli ha commentato che anche loro sono state vittime di una situazione difficile. Carlomagno, sotto stretta sorveglianza, si trova ora al centro di un’indagine complessa. Questa vicenda solleva questioni sulla tutela e il supporto alle famiglie in crisi, evidenziando le conseguenze di un disagio insostenibile.
"Non hanno sopportato questo infermo". Queste le parole dell'avvocato Andrea Miroli, che assiste Claudio Carlomagno, sul suicidio dei genitori.🔗 Leggi su Fanpage.it
Suicidio dei genitori di Carlomagno: l’allarme del figlio dopo aver trovato un biglietto d’addio in casaI genitori di Carlomagno sono stati trovati deceduti in casa, dopo che il figlio ha scoperto un biglietto d'addio.
Anguillara, il legale di Carlomagno: Genitori vittime, non hanno rettoL'uomo accusato del femminicio di Federica Torzullo è stato informato del suicidio dei genitori: Sorvegliato a vista ... msn.com
L'avvocato di Carlomagno: «I genitori sono vittime, il mio pensiero va al bambino. Sui social scrivevano: Hanno fatto bene a suicidarsi»»Lascia davvero senza parole il doppio suicidio di Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, i genitori di Claudio Carlomagno, l'uomo accusato del femminicidio della moglie ... corriereadriatico.it
Delitto Torzullo, Carlomagno in stato confusionale sorvegliato a vista in carcere a Civitavecchia - facebook.com facebook
