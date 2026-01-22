Lorena Paolini trovata morta in casa a Ortona | chiesta l' archiviazione per il marito indagato
Il sostituto procuratore di Chieti, Giuseppe Falasca, ha chiesto l'archiviazione dell’indagine su Andrea Cieri, indagato per la morte della moglie Lorena Paolini, trovata morta a Ortona nell’agosto 2024. La decisione si basa sugli elementi raccolti durante le indagini, che non hanno confermato responsabilità dell’indagato nel decesso. La vicenda rimane sotto osservazione, con l’obiettivo di fare chiarezza sui fatti.
Il sostituto procuratore della Repubblica di Chieti, Giuseppe Falasca, ha chiesto l'archiviazione nei confronti di Andrea Cieri, l'uomo indagato per la morte della moglie, Lorena Paolini, la donna trovata morta nella sua casa di Ortona nell'agosto 2024. Ne dà notizia l'Ansa. La donna, secondo una.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: Morte di Moussa Diarra, chiesta archiviazione per il poliziotto indagato
Leggi anche: Ancona, donna trovata morta in casa: si cerca il marito
Donna morta in casa a Ortona, pm chiede l'archiviazione per il marito(ANSA) - CHIETI, 22 GEN - Il sostituto procuratore della Repubblica di Chieti, Giuseppe Falasca, ha chiesto l'archiviazione nei confronti di Andrea Cieri indagato per la morte della moglie, Lorena Pao ... msn.com
Australian Open: passano Musetti Sonego e Darderi, avanti anche Errani-Paolini. Sinner oggi in campo Link nei commenti - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.