Presunti finanziamenti ad Hamas | scarcerati tre degli arrestati Hannoun resta in carcere

Tre degli arrestati legati ai presunti finanziamenti ad Hamas sono stati scarcerati, mentre Mohammad Hannoun, fondatore dell’Abspp, rimane in custodia. L’attivista palestinese è considerato il leader di una cellula italiana di Hamas, sospettata di aver destinato circa sette milioni di euro raccolti tramite iniziative di solidarietà. La vicenda evidenzia le delicate questioni legate al finanziamento e alla lotta al terrorismo internazionale.

Mohammad Hannoun resta in carcere. L'architetto e attivista palestinese, fondatore dell'Associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese (Abspp), è ritenuto il capo di una cellula italiana di Hamas, a cui avrebbe destinato circa 7 milioni di euro raccolti in iniziative di.🔗 Leggi su Today.it

Presunti finanziamenti ad Hamas, Mohammad Hannoun trasferito nel carcere di TerniL’attivista palestinese Mohammad Hannoun, arrestato il 27 dicembre con l’accusa di finanziare e dirigere la cellula italiana di Hamas, è stato trasferito dal carcere di Marassi a Terni.

Hannoun resta in carcere, liberati tre degli arrestatiMohammad Hannoun rimane in carcere, mentre tre degli arrestati sono stati rilasciati.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Fondi ad Hamas: oggi il Riesame sulla scarcerazione, alle 10 manifestazione in sostegno degli arrestati; Finanziamenti ad Hamas, presidio davanti al tribunale di Genova; Inchiesta sui fondi ad Hamas: gli sviluppi dellindagine e la posizione di Mohammad Hannoun; Presunti finanziamenti ad Hamas, scarcerato il 52enne arrestato a Sassuolo.

Presunti finanziamenti ad Hamas: è stato scarcerato il 52enne arrestato a Sassuolo - Il tribunale del Riesame di Genova ha disposto la scarcerazione di Abu Rawwa Adel Ibrahim Salameh, immobiliarista di 52 anni residente a Sassuolo. Luomo era stato arrestato nel corso di uninchiesta ... sassuolo2000.it

Presunti finanziamenti ad Hamas, scarcerato il 52enne arrestato a Sassuolo - Modena, 19 gennaio 2026 – Il tribunale del Riesame di Genova ha rimesso in libertà Abu Rawwa Adel Ibrahim Salameh, immobiliarista 52enne residente a Sassuolo, nel Modenese, finito in carcere nellambi ... msn.com

Nove arresti per finanziamento ad Hamas: l'operazione stamane a Genova

Il tribunale del Riesame di Genova scarcera tre dei palestinesi arrestati a dicembre, ma Mohammed Hanoun e altri tre restano ancora in carcere. Comincia a perdere pezzi l'inchiesta sui presunti finanziamenti ad Hamas. Il tribunale del Riesame di Genova ha - facebook.com facebook

L’inchiesta sui presunti finanziamenti ad Hamas ha portato al sequestro di oltre un milione di euro in diverse città x.com